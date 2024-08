LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | continua il sogno dell’Italia! Sfida alla Francia in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

13.10 Ancora due incontri mancano all'appello per completare la sessione mattutina dell'ultima giornata. Il ripescaggio tra Corea e Uzbekistan e, al termine di quest'incontro, latrae Italia. 13.07 Si conosce il nome della prima finalista. Si tratta del Giappone, che ha annichilito per 4-0 la Germania. La formazione teutonica sfiderà nella finalina per il bronzo una tra Corea e Uzbekistan. 13.05 Ecco il quadro completo relativoparte bassa del tabellone.France FRA-Italy ITA RIPESCAGGI Republic of Korea KOR-Uzbekistan UZB 13.03 Un cammino straordinario quello fin qui intrapreso dformazione azzurra. Battere Georgia e Uzbekistan non era per nulla scontato, anzi. L'Italia sicuramente si giocherà la finale per il bronzo, ma prima i nostri ragazzi se la dovranno vedere con laper la. 13.