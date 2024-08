LIVE Ciclismo Parigi 2024 in DIRETTA | Evenepoel avviato alla doppietta Madouas a 50? a 10 km dal traguardo Grande lotta per il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.16 Dietro ci sarà una battaglia infernale per la medaglia di. Laporte, Jorgenson, Kueng, Haller e Healy sono in bagarre, ma occhio al rientro di Alaphilippe e Tratnik. 17.15 10 km al. Evenepeol sta transitando per l’ultima volta a Montmartre. 17,14 Che distacchi sta rifilando! In cinque chilometri il belga ha messo tra sé equasi 40?. Van Aert e Van der Poel sfiorano il 1’30”! 17.11 Indiavolato. Il campione del mondo del 2022 è a un passo dstoria: mai nessuno è riuscito ad imporsi a cronometro e in linea nella stessa edizione dei Giochi. 17.09LLLLL! Il belga attaccae se ne vasua maniera! 17.08 15 km all’arrivo. 17.06si giocheranno la medaglia d’oro, a meno di imprevisti.