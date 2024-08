Judo Italia dominante contro l’Ungheria e agli ottavi della prova olimpica a squadre mista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Ultima giornata di incontri alla Grand Palais Éphémère di Parigi, la casa delin queste Olimpiadi di 2024. Quest’oggi di scena lamixed. Uomini e donne daranno il loro contributo per portare punti alla squadra in un confronto tra nazioni. Un format introdotto dai Giochi di Tokyo e in cui è presente anche l’nella rassegna a Cinque Cerchi francese. Gli azzurri si sono confrontati cone la vittoria è stata netta (4-1). Il primo a salire sul tatami, nella categoria +90 kg, è stato Gennaro Pirelli che ha affrontato Zsombor Veg. Un match ben gestito dal campano che con uno splendido ribaltamento ha ottenuto il punto del waza-ari, decisivo ai fini dell’in. A seguire, nei -57 kg, Veronica Toniolo si è impostaReka Pupp. Molto dinamica laka tricolore, costringendo l’ungherese ad accumulare degli shido.