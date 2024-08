Jas e Sara la medaglia del secolo Sogni d’oro per chiudere in bellezza | Abbiamo dato tutto ora la finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) dall’inviato Ci volevano due figlie del terzo millennio perun discorso rimasto aperto per unErrani e Jasmine Paolini riporteranno unain Italia migliorando cent’anni dopo il bronzo di Uberto de Morpurgo proprio a Parigi, ieri in semihanno sconfitto le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova (6-3 6-2). Domani affronteranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider (sconfitto le spagnole Bucsa e Sorribes Tormo 6-1 6-2) che giocano sotto bandiera neutrale, ma sempre russe restano. Il senso della storia non è solo nella statistica chiusa a una cifra tonda, è sopratnelle parole della più esperta delle gemelle diverse: "Per me è sempre stato un sogno fin da piccola, era il mio pallino e aver centrato laolimpica all’ultimo tentativo è qualcosa di pazzesco – raccontaErrani –. Ho sempre visto i Giochi come il massimo dello sport.