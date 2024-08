Contributo agli sfollati di Scampia presentate 219 istanze

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono state 219 le(entro la scadenza delle 19 di oggi) per accedere alsociale “”, per un totale di 808 persone, di cui 492 adulti e 316 minori; 73 sono disabili. In occasione della riunione dell’Unità di crisi comunale il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha reso noti i dati delle richieste diper le famiglie sfollate della Vela Celeste died illustrato le prossime fasi di attività. A questi nuclei familiari sarà erogato unche prevede una prima tranche pari a tre mensilità – per supportare l’eventuale necessità di versare una caparra per i contratti di affitto – e successive erogazioni mensili previste per l’inizio di ogni mese.