Carini-Khelif parla il padre dell’algerina | Mia figlia è una ragazza

(Di sabato 3 agosto 2024) L’atleta algerina Imanecontinua a trovarsi al centro di accese polemiche. L’ultimo attacco è arrivato dall’ungherese Anna Luca Hamori, che sui social media ha pubblicato duri commenti contro. Hamori ha paragonato l’atleta a un «mostro» e ha insinuato chesia un «uomo», sollevando questioni sulla sua idoneità di genere per le Olimpiadi di Parigi 2024.Leggi anche: Angela, così cambia tutto: la pagheranno 100mila dollari (come se avesse vinto). Ecco chi Queste dichiarazioni hanno suscitato una forte reazione da parte deldi Imane, il quale è intervenuto pubblicamente per difendere la. Il signorha sottolineato come la sua famiglia stia affrontando una situazione estremamente difficile a causa di queste accuse infondate e offensive.