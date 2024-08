Servizi | attiva la prenotazione online per il rilascio della carta d’identità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pisa, 2 agosto 2024 – Per non perdere tempo nell’ottenere laelettronica (CIE) ora è possibile prenotarsi e ottenere l’appuntamento per rivolgersi agli uffici Anagrafe del Comune di Pisa presso la sede di Marina di Pisa dal 1 agosto (via Camillo Guidi n. 2/A) e, dal prossimo 1 settembre presso la sede centrale di Pisa alla Sesta Porta (via C. Battisti n 53). Sarà sufficiente collegarsi dalla Home Page del Comune di Pisa all’areahttps://www.comune.pisa.it//Prenota-appuntamento-per-nuova-C.I.E.--di-Identita-Elettronica. Da qui si accede alo on line di prenotazionicie.interno.gov.it. A quel punto occorre indicare il motivorichiesta (primo documento, rinnovo, furto/smarrimento, minori, impossibilità di recarsi in Comune) e compilare il form con i propri dati anagrafici.