Caso Khelif-Carini Meloni incontra il presidente del Cio Che difende la pugile algerina | È una donna faremo chiarezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ilfinisce al centro di un incontro istituzionale ai massimi livelli. La premier Giorgia, fa sapere palazzo Chigi, ha ricevuto nel proprio albergo di Parigi ildel Cio (Comitato olimpico internazionale) Thomas Bach, con cui ha parlato anche del “tema delle regole per garantire equità nelle gare sportive”, dopo che laitaliana Angelasi è ritirata in pochi secondi dal match olimpico contro la rivale Imane, atleta intersessuale e iperandrogina. “Siamo rimasti d’accordo di restare in contatto per riconoscere lo stesso background scientifico e rendere la situazione più comprensibile, perché lei (, ndr) è unaed ha fatto competizioni per sei anni a livello internazionale”, dice all’Ansa ildel Cio commentando il faccia a faccia.