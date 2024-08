Brutti dati a giugno per l’economia italiana L’industria affonda i consumi calano di nuovo Si taglia anche sul cibo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mentre il governo decanta la forza del, l’Istat ci fa sapere cheannaspa e le famiglie consumano sempre di meno. Per il 17esimo mese consecutivo la produzione industriale registra una flessione su base annua, lo scorsoè il calo è stato del 2,6%. Consola poco il piccolo progresso rispetto allo scorso maggio (+ 0,5%). Nei primi sei mesi del 2024, rispetto al primo semestre dello scorso anno, la flessione è del 2,8%. Lo scorsohanno molto sofferto il comparto tessile e abbigliamento (- 10% su base annua) e i mezzi di trasporto (- 13%) su cui incide, di, la frenata dell’auto. La meccanica, il cuore del, arretra del 2,9%, la farmaceutica del 2,1%. Segni positivi invece per la chimica (+ 3,6%), l’alimentare (+ 3,1%). Quanto alle vendite al dettaglio, l’Istat segnala uncalo, sia in valore che in volume.