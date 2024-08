Atletica cade il primo record del mondo alle Olimpiadi | USA straripanti nella 4×400 mista Italia in finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)ildelnell’di Parigi 2024. Gli USA si sono scatenati nelle batterie della, tuonando un fantastico 3:07.41 e demolendo il precedente 3:08.80 che la compagine a stelle e strisce aveva siglato il 19 agosto 2023 ai Mondiali di Budapest. Il quartetto americano non si è minimamente risparmiato e tutti gli atleti hanno attaccato di forza, dando il massimo per conseguire questro riscontro cronometrico di assoluto impatto e meritarsi un posto in. Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon e Kaylyn Brown hanno ampiamente distanziato la Francia (3:10.60,nazionale) e il Belgio (3:10.74, primato nazionale). L’si è qualificata brillantemente per lacon il terzo posto nell’altra batteria e il crono di 3:11.59.