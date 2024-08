VIDEO Musetti-Zverev 2-0 Olimpiadi tennis | la sintesi di una vittoria storica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lorenzoè in semifinale alledi Parigi! Il ragazzo di Carrara ha battuto Alexandercon un doppio 7-5, dando per l’ennesima volta dimostrazione di come sia notevolmente maturato negli ultimi mesi, fino a diventare un potenziale candidato per la top 10 mondiale. Una partita giocata in maniera sagace contro il teutonico, che sa cosa vuol dire vincere il torneo a cinque cerchi essendo il campione in carica. Lorenzo non ha tremato, riportando così l’Italia in semifinale olimpica dando nuovamente lustro al movimento assieme al doppio femminile composto da Sara Errani e Jasmine Paolini. Per l’azzurro ora uno tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas che si sfideranno sul centrale. Vediamo insieme gli highlights del match tra– GLI HIGHLIGHTS DI