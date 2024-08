Vacanze Altroconsumo | Ecco come prenotare hotel e case evitando brutte sorprese

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – In estate le disavventure che possono capitare in viaggio sono tante,l'eventualità di affittare una casa fantasma oppureun albergo che non rispecchi le caratteristiche vantate. Per questo motivomette a disposizione il servizio per far valere i diritti in caso di vacanza rovinata, oltre che i consigli perL'articolo: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.