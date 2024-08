Una coppia di coniugi di origini cinesi si schianta in macchina contro un pilastro

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 1 agosto 2024) Altro gravissimo incidente stradale a Milano. Unadidisi sonoti inunche divide due negozi in via Aleardi, quartiere Chinatown, sfondando una vetrina. E' accaduto poco prima delle 20. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno estratto i corpi dal suv Bmw accartocciato affidandoli alle cure del 118. Immediatamente i soccorritori si sono resi conto delle gravissime condizioni in cui i due, l'uomo di 58 anni e la donna di 66, versavano. Sono adesso ricoverati rispettivamente al Policlinico e al Niguarda. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.