Trovato il ‘pistolero’ di via De Ambris a Bologna | pensionato denunciato dalla polizia

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – È stato identificato edai poliziotti del commissariato Santa Viola lo ‘sparatore’ di via De. Si tratta di un uomo di 76 anni, residente in zona. Gli agenti, subito dopo aver ricevuto le prime segnalazioni, si erano attivati con servizi ad hoc per identificare l’autore delle esplosioni. Che, sparando con una pistola a pallini, aveva colpito almeno tre donne che si erano trovate a passare nella strada della Barca. Proprio nel corso di uno di questi servizi un cittadino ha informato gli agenti sulla possibilità che, a sparare, fosse stato il. È seguita dunque una perquisizione a casa dell’uomo, che davanti ai poliziotti ha subito ammesso le sue responsabilità, spiegando anche di attraversare un momento difficile dal punto di vista psicologico.