Sesto guasto alla rete idrica È polemica | Senza acqua da giorni ora basta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024)(Firenze), 1 agosto 2024 – Il calvario sul fronte dell’approvvigionamento dell’è proseguito anche ieri, con temperature torride, su una larga fascia del territorio sestese con intere zone all’asciutto. I lavori a cura di Publisono continuati in viale Ariosto, dove si era verificato ilduefa, con un intervento imprevisto: la creazione di un bypass per cercare di normalizzare il servizio nelle aree del Sud Ferrovia in particolare in viale Ariosto, via dei Giunchi e strade limitrofe. Un ‘espediente‘tecnico’ dovuto all’impossibilità di sostituire in tempi brevi il tratto di tubazione danneggiato viste le alberature presenti. Contemporaneamente è iniziato lo scavo per la posa dei circa 40 metri di nuova tubazione che andrà a sostituire la condotta danneggiata ed il cui impatto sarà programmato per la prossima settimana.