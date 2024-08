Robert Downey Jr ha nascosto il suo ritorno alla Marvel anche agli Avengers | Non ci ha detto nulla

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) L'attore ha tenuto segreto il suoai suoi "colleghi" Vendicatori, che però non l'hanno presa benissimo Jeremy Renner ha recentemente dichiarato a US Weekly di essere rimasto spiazzato dall'annuncio deldiJr. nelCinematic Universe. Ebbene sì,Jr. non ha fatto sapere né a Renner né a nessuno deglioriginali (Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans e Scarlett Johansson) che sarebbe tornato nel MCU nel ruolo del cattivo Dottor Destino. "No! Non ne avevo idea. Quel figlio di puttana non mi ha", ha dichiarato l'interprete di Occhio di Falco. "Siamo buoni amici. Abbiamo la chat condivisa degli. I sei originali. Non hauna parola. Mi sono