Meteo giovedì si avvicina l’instabilità

(Di giovedì 1 agosto 2024) PrevisioniItalia La situazione. Una linea di instabilità, formatasi in seguito a una flessione del campo barico in corrispondenza del Canale della Manica si muove gradualmente verso le Alpi. Non è una vera e propria perturbazione ma ha gia stimolato la formazione di forti temporali sulla Francia e riuscirà a fare lo stesso anche da noi. Saranno i rilievi alpini a fornire quella forzante verticale dell’aria in più per far si che i fenomeni raggiungano la piena maturità poi come sempre accade quando i cumulonembi scavalcano l’arco alpino il contrasto con l’aria più calda delle pianure potrà favorire degli sforamenti fino alla Valpadana. Non ci aspettiamo fenomeni diffusi ma forti invece si. Quando? Nelle ore pomeridiane o pre serali quando il riscaldamento dell’aria raggiungerà il suo massimo valore. Dove? Soprattutto su Alpi e Prealpi ma a tratti anche in pianura.