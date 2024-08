Magari se non si fosse ritirata | Boldrini sconcertante ' lezione' di boxe ad Angela Carini | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il processo al regolamento Cio che ha permesso alla pugile intersex algerina Imane Khelif di gareggiare ai Giochi di Parigi 2024 diventa, all'improvviso, un processo alla sua sfidante italiana. La colpa della 26enne napoletana? Essersidopo meno di 50 secondi, travolta dal dolore fisico per un paio di colpi presi e forse anche per un senso di ingiustizia percepito per l'accoppiamento del sorteggio. La Khelif ha il cromosoma XY, ma secondo Laura, ospite in studio di L'aria che tira su La7, la verità potrebbe essere un'altra: "ha la sindrome di Morris, io non lo so se è il caso. Chi l'ha detto?". "L'ha detto la federazione internazionale di", le fanno notare. "Non è una fonte così autorevole, il presidente della federazione è un personaggio molto controverso e su questo c'è una letteratura, diciamo", glissa la deputata del Pd.