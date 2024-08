Ciò che meriti Come una figlia | incontro Carini-Meloni dopo il match dello scandalo ko tecnico per la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il caso del giorno. In Italia e non solo. Si parla dell'di boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra Angelae l'atleta intersex algerina Imane Khelif.giorni di furibonde polemiche, l'azzurra si è ritiratasoli 46 secondii terribili colpi ricevuti dall'avversaria che fu estromessa dagli ultimi mondiali della disciplina. L'atleta infatti è stata accusata di essere transgender (anche se non c'è alcuna conferma al riguardo) e di combattere ingiustamente contro le donne. Per certo, all'epoca dei mondiali, fu estromessa per valori del testosterone non compatibili con l'essere donna, almeno stando ai parametri della federazione. "Io ho combattuto e sono salita sul ring nonostante le mille polemiche che ci sono state, io non sono nessuno per giudicare - ha affermato lain lacrime, a caldo -.