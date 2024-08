Ci sono i carabinieri Arrivano alla festa | gli sposi scioccati invitati senza parole

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Choc durante i festeggiamenti del matrimonio: costretti a intervenire i. Sta suscitando in queste ore un vespaio di polemiche quanto è successo in occasione di una cerimonia nuziale lo scorso week end. È successo in una delle location più gettonate per questo tipo di festeggiamenti. Matrimonio rovinato per la giovane coppia eletteralmente ammutoliti. Ci troviamo in Toscana, presso il resort Cà del Moro, nella zona di Pontremoli. La struttura è molto nota per l’organizzazione dei ricevimenti di nozze. Una location da favola, immersa nella natura. Nonostante il posto sia abbastanza isolato, nei dintornipresenti alcune abitazioni. Sarebbero stati proprio i vicini, poco dopo la mezzanotte, a chiedere l’intervento dei militari al matrimonio.