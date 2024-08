Britney Spears | in arrivo l’adattamento per il cinema della sua biografia The Woman in Me

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024): inper ilsuaThein Me Universal Pictures ha ottenuto i diritti di Thein Me, bestseller numero 1 del New York Times acclamato dalla critica,di, un progetto che il regista di Wicked Jon M. Chu è impegnato a sviluppare e dirigere. Il ruolo da protagonista è ovviamente un ruolo molto ambito: interpretare un’artista multi-platino che cade in disgrazia, solo per risorgere. Chu è un punto di forza per il progetto data la sua storia con film musicali; non solo l’imminente Wicked ma anche il film concerto Justin Bieber: Never Say Never, Step Up 2: The Streets e In the Heights. Marc Platt, che ha recentemente lavorato con Chu su Wicked, sarà il produttore. Il libro segue la traiettoria diverso la celebrità e come si è definita attraverso i colpi di scenavita.