Vela cosa è successo a Nicolò Renna | la sfortuna due ultimi posti ed il ricorso vinto parzialmente a fine giornata

(Di mercoledì 31 luglio 2024)ieri è stato vittima di un episodio particolarmenteto a Marsiglia, non potendo concludere le prime due prove Slalom dellanel windsurf (classe iQFoil) maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un doppio DNF che ha fatto sprofondare temporaneamente l’azzurro (2° dopo la regata inaugurale di due giorni fa) in classifica generale, complicando il suo tentativo di vincere le Opening Series e approdare così direttamente in finale. “Purtroppo durante la prima prova si è rotto il boma, cose che succedono. La seconda prova ho cercato di partire ma non c’erano i tempi per riuscire a sistemare completamente la sostituzione per cui ho perso anche la seconda prova. Peccato perché le prove di oggi con questo vento mi hanno fatto divertire molto e non averne potute concludere due mi spiace. Per il resto ho buone sensazioni.