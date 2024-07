The Family Anticipazioni Puntate dal 5 al 9 Agosto 2024 | Il Ricatto Di Ilyas A Hulya!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Thedal 5 al 9viene ricattata da, che la invita a scegliere tra i suoi figli.è vicino a scoprire la verità sui Soykan! Theprosegue e, nel corso della settimana dal 5 al 9, inizierà lo scontro durissimo trae i Soykan.avrà in mente undavvero terribile che riguarderàe i suoi figli. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. The: dove eravamo rimasti? Aslan vuole ritrovare Serhat per fargliela pagare per l’aggressione di Yagmur.però ha intenzione di proteggerlo e cerca di fare di tutto per questo, per evitare problemi. La situazione degenera quando Serhat viene trovato senza vita, mentre Suat e la moglie di quest’ultimo sono ancora vivi.