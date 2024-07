Sharon Verzeni le ultime parole prima delle coltellate Il killer ripreso dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, regnano il silenzio e l’incredulità., una giovane donna di 33 anni, è stata brutalmente assassinata nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Le indagini sono in corso, e la comunità si trova ora in attesa di risposte su chi possa essere l’autore di questo terribile delitto. La verità è forse custoditaimmagini, che potrebbero averl’assassino.si era trasferita tre anni fa da Bottanuco, il suo paese natale, per vivere con il compagno Sergio Ruocco in una villetta bifamiliare. Aveva studiato da estetista e da poco lavorava in un bar-pasticceria del paese. Sergio, elettricista di professione, è descritto dal suo datore di lavoro come una persona affidabile e costante. Al momento dell’aggressione, Sergio si trovava a casa.