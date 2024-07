Incendio a Roma evacuati studi Rai | salta Estate in Diretta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 31 luglio 2024) In queste ore presso gliRai si sta respirando un clima concitato e di preoccupazione. Unmolto importante ha colpitonella sede di Via Teulada. Il tutto è accaduto poco prima della messa in onda del consueto appuntamento conin, il quale è stato cancellato per cause di forza maggiore. Il Centro di Produzione TV Raffaella Carrà è stato evacuato a causa del maxiche pare si sia rivelato piuttosto importante. La sede principale del rogo è dietro la Corte d'Appello Monte Mario, a circa 300 metri dagliRai. Per ragioni di sicurezza, dunque, tutte le aree adiacenti sono state evacuate in fretta e furia. A documentare l'accaduto è stata la conduttrice Nunzia De Girolamo che, mediante il suo account Instagram, ha ripreso i momenti concitati dell'evacuazione.