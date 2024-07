Hockey prato calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 31 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nuovo giorno di competizioni alledi, mercoledì 31, assisteremo a otto incontri totali, due per il segmento maschile e sei per quello femminile. Per ciò che concerne la competizione maschile si sfideranno Germania e Olanda, corazzata quest’ultima a caccia della terza vittoria consecutiva, oltre che Spagna-Sudafrica, due team che si giocano un posto nei playoff. In campo femminile fari ovviamente puntati sul Belgio, pronto a sfidare il Giappone, sull’Olanda che incontrerà la Cina oltre che sull’Argentina e l’Australia, squadre che affronteranno rispettivamente Spagna e Stati Uniti. Il torneo olimpico disusarà disponibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+. Previsti collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN.