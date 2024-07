Ex consultorio e scuole | lavori da mezzo milione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Partono isull’immobile dell’exdi via Manzoni. La struttura, che ad oggi ospita diverse associazioni operanti nel sociale e il ‘Villaggio per Crescere’, sarà oggetto di un intervento di adeguamento strutturale da lungo tempo atteso che permetterà all’edificio di essere utilizzato la massimo delle sue potenzialità si spera nel minor tempo possibile. Le manutenzioni, che hanno un costo complessivo di circa 70mila euro, interesseranno in particolare diversi elementi strutturali dell’edificio, come travi, pilastri e frontalini che, nel corso degli anni, hanno patito il normale decadimento dovuto al tempo e che saranno quindi sottoposti a interventi di consolidamento. Come è immaginabile, l’immobile non potrà essere utilizzato dalle associazioni che di norma lo frequentano onde evitare interferenze con il cantiere.