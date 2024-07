Ancora frodi coi bonus edilizi in Lombardia | lavori su facciate per 250 milioni di euro ma i cantieri non esistono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Creaspiatica – È partita da una “cartiera” di Crespiatica l’indagine della Gdf di Lodi, coordinata dalla Procura, su una presunta maxi frode fiscale con autoriciclaggio nel settore edile. Il sistema avrebbe consentito di evadere le imposte e beneficiare di vantaggi fiscali. Ieri è scattato un mega sequestro preventivo d’urgenza, convalidato dal giudice, per oltre 26,8. Contestuali le perquisizioni effettuate anche con un’unità cinofila del Gruppo di Linate. Sono stati vincolati 94 immobili e 14 terreni delle province di Como, Lecco, Milano, Novara, Padova, Pavia e Verona per 330mila; 5 automobili per 95milae quote relative a 35 società per 757.570. Nei guai realtà dell’a delle province di Lodi, Milano, Monza, Pavia e Foggia ma gli indagati sono tutti del Milanese.