Olimpiadi Parigi 2024 le speranze di medaglia dell’Italia Borsino e percentuali 30 luglio

(Di martedì 30 luglio 2024)DIITALIA30TIRO A VOLO Ore 15.30: finale trap maschile Giovanni Pellielo, a 54 anni, insegue quell’oro olimpico che rappresenta la magnifica ossessione della sua vita: sarebbe una storia talmente bella da meritare un film. L’azzurro, con 73 piattelli su 75, è pienamente in corsa per accedere in finale. Mauro De Filippis è poco dietro (72/75): non potrà permettersi altri errori per sperare di superare il taglio. Il livello è davvero spaventoso: basta un piattello mancato per perdere anche 15 posizioni.diGiovanni Pellielo 35% Mauro De Filippis 10% JUDO Dalle 16.00: finali -81 kg uomini e -63 kg donne Antonio Esposito è un outsider nella categoria -81 kg: l’obiettivo sarà quello di raggiungere almeno i quarti di finale, di modo da poter rientrare eventualmente nel giro dei ripescaggi.