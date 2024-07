Olimpiadi il Camerun ha stile… libero | schierato Giorgio Armani nel nuoto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Alledi Parigi 2024 c’è anchein gara. No, l’Italia non schiera in nessuna disciplina il famosissimo stilista. Lo farà il. Ma si tratta di un omonimo! Nelle batterie dei 100 stilela nazionale africana haNguichie Kamseu Kamogne, 17 anni, accreditato di un personale di 1’02”20. Il ragazzo ha chiuso la gara in 1’03”42: sesto posto nelle batterie ed eliminazione. Poco male per lui: il suo nome, in mondo visione, è diventato ben presto virale. La sua storia, dal punto di vista strettamente sportivo, visto il tempo molto alto, ricorda quella di Eric Moussambani, l’atleta della Guinea Equatoriale sbarcò a Sydney 2000 senza mai aver nuotato in una piscina olimpionica di 50 metri divenendo l’idolo di tutti nonostante una prova ben al di sotto dei migliori al mondo.