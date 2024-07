LIVE Paolini-Schmiedlova 5-7 6-3 3-3 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | tiene il servizio la slovacca nel 3 set azzurra in difficoltà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 NUMERO PAZZESCO DI! Dritto lungolinea fulminante e all’incrocio! A-40 In rete il dritto difensivo di Jasmine, riga presa dalla. 40-40 Brava lei stavolta. Ottimo lungolinea di rovescio e vincente in cross a campo sguarnito. Seconda, abbiamo paura di vedere cosa succede. 40-A Spinge alla grande con il cross di dritto Jasmine, spriamo che la quarta sia la volta buona! 40-40 AMICIIIIIIIIIII! Ha sbagliato di dritto, completamente bloccata dalla tensione. 40-A Incredibile! Palla corta altissima e lunghissima diche si consegna. FACILISSIMO chiudere con il rovescio per l’. DEVE RISPONDERE IN CAMPO!!! 40-40 Non ci credo. Non è vero. Seconda con la retromarcia, sbaglia la risposta di dritto