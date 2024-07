Legambiente blitz di Goletta al lago di Pergusa | L’emergenza in Sicilia è figlia della siccità del Po del 2022 rimasta inascoltata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Uno striscione – con scritto “#Emergenzamaifinita” – esposto a poca distanza dalle sponde dell’ormai prosciugatodi, indidei Laghi di, in una delle regioni più colpite quest’anno dal, per ribadire al governo e alle istituzioni che quanto sta accadendo inè l’ennesima cronaca di un’emergenza annunciata. “in– denuncia l’associazione ambientalista – èdel Po dele di un trend collegato alla crisi climatica, in continua evoluzione e a cui in questi anni non sono seguiti interventi strutturati nella gestionerisorsa idrica che avrebbero potuto fare la differenza per contrastare oggi il problema”.