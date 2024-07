Ko al Bullismo | La Kick Boxing Torna nelle Scuole Piacentine

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 luglio 2024) A partire da settembre, levedranno il ritorno dellaattraverso il progetto “Ko al”. Ideato dall’ex campionessa mondiale Natalia Coeva e sostenuto dall’Aics e dal Tennis Club Borgotrebbia, il programma mira a contrastare ile la discriminazione. L’iniziativa, già realizzata con successo l’anno scorso, ha coinvolto oltre 200 studenti di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Le lezioni, tenute da istruttori qualificati, includono anche sessioni di educazione psicologica per aiutare i ragazzi a sviluppare autostima e controllo emotivo. Il progetto “Ko al” utilizza lanon solo come strumento di autodifesa, ma anche come mezzo per promuovere valori come rispetto, disciplina e autocontrollo.