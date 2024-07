Dramma per Sinner è successo di nuovo | attacco pesantissimo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 30 luglio 2024), ancora una volta il tennista al centro di un. Ecco adesso chi si è scomodato per dire la propria La rinuncia alle Olimpiadi ha fatto discutere. E chissà cosa starà pensando in questo momento Jannik, tennista azzurro numero uno al mondo, che si sta trovando in mezzo al fuoco incrociato. Critiche da una parte e dall’altra – ma era preventivabile – anche da chi forse meno se l’aspettava.(Lapresse) – Ilveggente.itPerché un conto sono i soliti tifosi, o presunti tali, sui social. Un conto sono i giornali che parlano di lui e anche in maniera forte. Essere comunque il numero uno al mondo, ovviamente, ha dei pro e dei contro e tutto questo non fa altro che aumentare il livello di attenzione nei suoi confronti. L’ultimo o quasi in ordine di tempo è stato il giornalista del Corriere della Sera, Gramellini, a dire la propria.