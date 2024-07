Colpo di scena Osimhen | nessuno se lo immaginava il Napoli si avvicina a Lukaku

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) Ha dell’incredibile l’ultima novità sul fronteper ils’un’opzione di questo tipo Sono ore importanti per il futuro dele di Victor. Le strade sono destinate a separarsi, l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è sempre stato quello di incassare i 130 milioni di euro della clausola. Una cifra importante e fuori budget per la stragrande maggioranza dei top club europei. Inoltre, il centravanti nigeriano non viene da una stagione esaltante – come invece fu quella dello scudetto – e convincere le varie Chelsea e PSG non è semplice. Ma proprio con i Blues i discorsi stanno raggiungendo una fase della trattativa inaspettata, che permetterebbe aldi mettere le mani su Romelunell’ambito di uno scambio.