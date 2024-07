Ciclismo Red Bull Bora e Aleotti avanti insieme

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) La Rede Giovanni(in foto) continueranno a pedalare assieme nei prossimi anni. Questo in sintesi il comunicato del Team austriaco-tedesco che dal Tour de France ha affiancato il celebre marchio della Formula 1 allaHansgroe da diversi anni nella top five dei team World Tour nel mondo del. "Sono contento del mio prolungamento di contratto – commenta–. Vesto questa maglia dal 2021 e mi sono sempre trovato a mio agio. Penso che questa sia la soluzione migliore per il successivo sviluppo della mia carriera. Ringrazio il Team manager Ralph Denk per la sua fiducia", continua il 25enne finalese al rientro a casa dopo un lungo periodo in altura in Spagna.