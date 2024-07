Canottaggio a che ora la finale del 4 di coppia alle Olimpiadi | n di corsia dell’Italia avversarie tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Domani, giovedì 31 luglio, si disputeranno le prime Finali A deldi Parigi 2024: in programmaore 12.26 l’ultimo atto del quattro disenior maschile, che vedrà al via l’Italia di Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili. Gli azzurri, che domani saranno in acqua 3, arrivano all’ultimo atto col secondo tempo complessivo fatto segnare in batteria,spdei Paesi Bassi, che domani saranno in acqua 4, accanto agli italiani. Occhio anche a Polonia e Regno Unito, completano l’elenco delle finaliste Germania e Svizzera. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.