Besciamella al pistacchio | originale e super saporita!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 30 luglio 2024) Per un piatto di lasagnee inaspettato, prepariamo insieme laal. La ricetta è semplice e geniale al contempo. Dobbiamo seguire semplicemente i passaggi della preparazione classica e aggiungere i pistacchi tritati finemente. Questa è l’unica operazione a cui dovremo fare un po’ di attenzione: tritiamoli a scatti per non disperdere gli oli essenziali e trasformarli in una pasta. Dobbiamo ottenere una sorta di farina fine fine. Una volta pronta, possiamo utilizzarla come preferiamo: lasagne, cannelloni, pasta al forno, crespelle, ogni piatto acquisisce un sapore unico e inarrivabile, con questo piccolo accorgimento. Ricordiamoci che anche le scaloppine di vitello, pollo o tacchino si trasformano in un capolavoro accompagnate da questa salsina.