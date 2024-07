Serie A dal fallo di mano al sesto cambio | le nuove regole per gli arbitri italiani

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) LaA si prepara a una stagione ricca di cambiamenti, sia per i giocatori che per gli. L’ Associazione Italiana(AIA) ha introdotto unadi modifiche al regolamento a partire dalla prossima stagione diA. Gliquindi torneranno in campo cone direttive. Novità suldie altreUno dei cambiamenti riguarda la regolamentazione dei falli di. Se un giocatore colpisce il pallone con lao il braccio in modo “volontario” all’interno dell’area, l’azione sarà punibile con il rigore ma non necessariamente con l’espulsione, a meno che il gesto non sia chiaramente deliberato e finalizzato a impedire una rete. Oltre alla valutazione deldi, ci saranno anche dei cambiamenti che hanno a che fare con l’invasione durante i calci di rigore: il gesto verrà punito solo se ritenuto impattante sull’esito del tiro.