Quali sono le anticipazioni della biografia di Kate Middleton?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il Regno Unito si prepara ad accogliere quello che, senza ombra di dubbi, sarà un successo editoriale annunciato. Il 1 agosto, infatti, uscirà nelle librerie ladi, intitolata Catherine, The Princess of Wales. Un’attesa breve, dunque, ma che ha già lasciato spazio a molte illazioni e ad alcuneinteressanti. Ad attrarre l’attenzione del pubblico non è solo, membro particolarmente amatoroyal family e ulteriormente sostenuto a causa delle sua attuali condizioni di salute. La, infatti, sembra promettere di sollevare il velo su alcuni “misteri” interni alla famiglia, svelando il ruolo di pacificatore assunto danel momento stesso in cui è entrata a far parte dei Windsor. A firmare quello che può essere definito come il libro più chiacchierato del momento è Robert Jobson.