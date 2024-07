Parigi 2024 tennis maschile | avanzano i big Alcaraz e Tsitsipas agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non ci sono sorprese nella terza giornata delalle Olimpiadi di. Nei match di secondo turno infattitutti i big: Carlospiega in due set la resistenza di Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-1 7-6(3), guadagnandosi così un postocontro il russo Roman Safiullin, che a sua volta ha battuto l’argentino Etcheverry sempre in due set. Senza problemi anche Stefanos, che in 52 minuti si libera di Evans per 6-1 6-2. Passano il turno infine con più difficoltà i due argentini Sebastian Baez e Francisco Cerundolo, che superano in tre set rispettivamente il libanese Hassan e il beniamino di casa Ugo Humbert.i big,SportFace.