Meloni | La strada dall' Italia alla Cina a volte è più in salita ma è sempre percorribile

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - "Quello di Marco Polo non è stato solo un viaggio fisico attraverso l'antica Via della Seta ma culturale e di conoscenza". Le pagine de Il Milione "si sono trasformate in qualcosa più grande di un diario di viaggio sono diventate una finestra, un portale verso una cultura che allora pochi potevano immaginare. Ha tracciato unacheporta: aè stato un tragitto agevole, apiù inma quellastata. Tocca a noi mantenerla tale perché possano continuare a transitare relazioni economiche e culturali che sonobase della nostra cooperazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, all'inaugurazione della mostra "Viaggio di Conoscenze. Il Milione di Marco Polo e la sua eredita' fra Oriente e Occidente" al Millennium Museum di Pechino.