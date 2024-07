Liguria Renzi si offre alla sinistra per il dopo-Toti | ma a Genova governa ancora con Bucci M5s e sinistra | O lo molla o non ci stiamo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Matteoha fermato il suo pendolo: d’ora in poi, ha annunciato in un’intervista al Corriere, starà col centroper “chiudere la stagione dei veti”. Ma la nuova scelta di campo dell’ex premier sta creando qualche problema in vista delle Regionali in, dove si voterà a ottobre in seguito alle dimissioni di Giovanni, iltore arrestato per corruzione. A, infatti, Italia viva sostiene la giunta di centrodestra del sindaco Marco, strettissimo alleato di: e in quella giunta esprime addirittura un assessore, Mauro Avvenente, ex consigliere comunale del Pd passato all’altra spondavigilia delle ultime Comunali. Così ora l’apertura deiani a sostenere Andrea Orlando, ex ministro dem candidato in pectore del campo largo, incontra un certo scetticismo nell’aladella coalizione.