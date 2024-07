Cina Meloni | legame basato su rispetto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 luglio 2024) 10.01 "Difendere quel che siamo è lo strumento più efficace per comprendere l'altro". Così la premierall'inaugurazione della mostra su Marco Polo,al Millennium Museum di Pechino. Marco Polo ha contribuito a "modificare la percezione che in Italia e in Europa si aveva dell'Impero cinese", ha detto. "Ha tracciato una strada che dall'Italia conduce allae dalla sua epoca alla nostra". Occorre mantenere quella strada,poiché da essa passano i rapporti "economici, scientifici e culturali alla base della nostra relazione".