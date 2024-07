Carceri | Tajani ' visite in estate negli istituti da FI soluzioni pratiche per risolvere problemi' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug (Adnkronos) - "Intervenire sulla situazione delle carceri è parte integrante del nostro programma politico. Il governo sta cercando di mettervi rimedio, non è facile". Lo ha detto Antonioillustrando le iniziative di FI sulle carceri. "Abbiamo elaborato un documento in collaborazione con il Partito Radicale, organizzeremoin molte carceri italiane durante l'per fare l'esame della situazione. Incontreremo direttori, detenuti, polizia penitenziaria, tutti gli operatori, i garanti dei detenuti, i giudici di sorveglianza", ha spiegato. "Abbiamo sollecitato Zangrillo perchè acceleri i tempi del contratto collettivo della Polizia penitenziaria, che è già in fase avanzata", ha annunciato tra l'altro il leader di FI anticipando la sua visita mercoledì al carcere di Paliano.