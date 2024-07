Nel 1965 tutto esaurito sul nostro litorale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Sempre nuove frontiere per lo sci nautico praticato dai villeggianti che nell’estate deltornarono a gremire le spiagge: qui siamo a Punta Marina e un motoscafo traina tre ragazzi. Si partiva da riva, si andava verso il largo, ma non troppo, e si rientrava. Nel periodo ferragostano furono 400centomila le persone che trascorsero le vacanze sui lidi e già ai primi del mese si registrò ilnegli alberghi, negli alloggi privati e nei camping. Anche le colonie, all’epoca tutte operative, da Marina a Pinarella, erano gremite di bambini. Pieni anche gli alberghi in città. A cura di Carlo Raggi