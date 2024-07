Mai vista una strage così Dramma Orbetello laguna senza ossigeno | tonnellate di pesci morti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024)(Grosseto), 28 luglio 2024 – Ventisette chilometri quadrati di acque placide, placide. Mai un sussulto che possa allertare neanche chi passeggia sul suo bordo e, comunque, l’altezza media nell’intero bacino non va oltre il metro e mezzo. È un’Oasi (nel senso tecnico del termine) dal 1971 e nel palmares vanta anche altre tre medaglie: è Zona speciale di conservazione , è Zona di protezione speciale , è Sito Ramsar e come tale gode di una robusta dose di protezione riconosciuta anche fuori dai confini nazionali. In lunghi periodi dell’anno diventa rifugio preferito dai fenicotteri rosa e gode di ottimi vicini. A nord accarezza l’inizio del Parco della Maremma, si abbraccia con l’Oasi di Burano e allungando solo un po’ lo sguardo verso ovest si scopre dirimpettaia del Promontorio dell’Argentario e dell’Isola del Giglio, dove poi inizia la zona dell’Arcipelago Toscano.