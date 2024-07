Le quattro perle imperiali del Marocco

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 28 luglio 2024) Il, terra di contrasti e meraviglie, custodisce nel suo cuorecittà che hanno segnato la storia di questo affascinante paese nordafricano. Rabat, Fès, Meknès e Marrakech, conosciute come le città, racchiudono secoli di storia, cultura e tradizioni. Ognuna di esse ha ricoperto, in epoche diverse, il ruolo di capitale del regno, lasciando un’impronta indelebile nel patrimonio artistico e architettonico del. Accompagnateci in questo viaggio alla scoperta delle, immergendoci nei loro vivaci souk, ammirando le maestose moschee e assaporando i profumi e i sapori di una delle cucine più ricche del Mediterraneo. Rabat Affacciata sull’Oceano Atlantico, Rabat è l’attuale capitale dele sede della famiglia reale. La città fonde armoniosamente il suo passato millenario con un presente dinamico e proiettato verso il futuro.