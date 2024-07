Fermare l’uso del glifosate | Era il patto della Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo l’affondo che abbiamo pubblicato tre giorni fa da parte dell’Associazione Vivaisti Italiani sulla ricostruzione fatta dal quotidiano "Il Foglio" in merito all’assemblea nazionale di Coldiretti e la richiesta di mettere al bando l’utilizzo del glifosato nel mondo "green", non si è fatta attendere la replica tutta pistoiese da parte dell’associazione di categoria. "La nostra posizione è nota – afferma il direttore di Coldiretti Pistoia, Francesco Ciarrocchi – e non è mai cambiata. Abbiamo sempre sostenuto il suo azzeramento come "disseccante" sulle colture destinate all’alimentazione. Il caso più emblematico è quello del grano canadese che viene coltivato in aree dove non può giungere a maturazione completa naturalmente e viene dissecato con trattamenti aerei.