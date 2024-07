eroCaddeo è fuori con il nuovo singolo BLU VIOLENTO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 28 luglio 2024)è uscito il 26 luglio 2024 con BLU, il. “Blu” didal 26 luglio “BLU” diè un brano pop con sperimentazioni drum and bass e R&B che esplora temi di amore e vulnerabilità. Il testo descrive l’intensità di una relazione in cui nessuno crede, ma i protagonisti vanno avanti nonostante le avversità e le paure, trovando forza e rifugio reciproco. “Anche senza la luna, non abbiamo pauratroviamo le dune nel mare aperto, le onde in mezzo al deserto.E se nessuno ci aiutanon chiamarla sfortuna, va bene, fa nulla.Non basta così poco, te l’ho già dettoPer sprofondare nel blu” L’amore è ritratto come un viaggio rischioso ma vitale, capace di illuminare anche i momenti più bui e di sfidare le convenzioni sociali. “Blu” – Testo Blu(D.Caddeo, M.Cannas, E.Lovito, M.